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Джек Ричер вернется на экране, но уже без Тома Круза

НОВОСТЬ16.11.2018, 12:39
Текст:   Феликс Зилич
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Писатель Ли Чайлд, автор 23 романов про бывшего военного полицейского Джека Ричера, признался во время интервью BBC Manchester, что подписал новый контракт на съемки телесериала про своего любимого персонажа для одной из стриминговых платформ.

Фото: kinopoisk.ru
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Большинство зрителей знают Джека Ричера по двум успешным фильмам с участием Тома Круза, но, к сожалению, теперь очевидно, что актёр к этой роли больше не вернётся.

На все вопросы, связанные с участием Тома, Ли Чайлд постарался ответить в полушутливой манере: "Мне по-настоящему понравилось работать с Крузом. Он очень, очень, очень славный парень, и общение с ним доставило мне много радости. Но все эти годы читатели продолжали повторять, что Том совершенно не подходит для этой роли. Книжный Ричер на двадцать с лишним сантиметров выше Круза (194-195). Когда он входит в помещение, вы в первую минуту начинаете нервничать - и это очень важно для понимания его образа… У Тома этого нет. В какой-то момент я подумал: хватит, фильмов с Крузом больше не будет. Мы пойдем на какой-нибудь Netflix, где сможем подобрать нового, более аутентичного актёра на главную роль. Начнем сначала и выберем вместе с читателями, которые по сей день пышут гневом, самого безупречного кандидата на роль Ричера". 

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