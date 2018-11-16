Фото и видео: Елена Ваенга госпитализирована

Популярная российская певица, автор песен и актриса Елена Ваенга вновь попала в больницу.

41-летняя артистка опубликовала в своем Instagram больничное видео, коротко сообщив: "выписка".

Что именно послужило причиной госпитализации исполнительницы - не указано, но несложно заметить, что у Елены серьезно перебинтована рука.

Отметим, что перед этим певица нешуточно переполошила поклонников, выложив снимок из Введенской больницы Санкт-Петербурга - фото с блинами, традиционным блюдом на русских поминках.

И еще одно мрачноватое фото, подписанное "Вот так выглядит умирающая боль".

При этом по-прежнему упорно неизвестно, какой именно недуг одолел артистку. Но имеет смысл напомнить, что Елена уже попадала на больничную койку в прошлом году, из-за чего пришлось переносить некоторые ее концерты.

Елена Ваенга (настоящая фамилия - Хрулёва) родилась в 1977 году в Североморске. Музыкой занимается с трех лет. Первый альбом выпустила в 2003-м. Неоднократная победительница премий "Шансон года" и "Золотой граммофон".

Снялась в сериале "Три аккорда" и биографическом фильме "Анна Герман. Дом любви и солнца".