Испания поддержала идею создания общеевропейской армии

Министр обороны Испании Маргарита Роблес прокомментировала идею французского президента Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии. По ее словам, правительство Испании позитивно оценивает это предложение, как и все, что способствует укреплению Евросоюза.

Роблес убеждена, что этот проект должен быть реализован в рамках "максимального сотрудничества и интеграции между ЕС и структурами НАТО", цитирует РИА Новости, ссылаясь на газету Vanguardia.

В начале ноября Эммануэль Макрон предложил создать "общеевропейскую армию", которая будет независима от США. Сейчас Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство. По мнению Макрона, армия ЕС могла бы обеспечивать, в том числе и кибербезопасность.

Предложение Макрона уже поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. Однако проект подвергся резкой критике со стороны президента США Дональда Трампа, который посчитал эту идею оскорбительной. По словам официального представителя госдепартамента США Хезер Науэрт, Соединенные Штаты выступают против любых действий, которые бы могли привести к ослаблению НАТО.