Культовый вестерн "Ровно в полдень" все-таки получит ремейк

"Ровно в полдень" Стэнли Крамера - один из самых известных вестернов в истории кино. За последние несколько лет работа над официальным ремейком картины начиналась несколько раз, но она так и не тронулась с мертвой точки. Ровно два года назад представители Relativity Media даже объявили о том, что проект уже запущен. События классической картины планировалось перенести в наше время на границу США и Мексики, а сражаться главному герою предстояло с боевиками из мексиканского наркокартеля.

В мае 2018 года Relativity вторично объявили себя банкротом, после чего права на ремейк снова оказались свободны. На этой неделе стало известно, что вдова покойного режиссера Карен Крамер и её деловой партнер Стивен Джаффе наконец выбрали команду, которая снова возьмется за "Ровно в полдень", сообщает Deadline.

Этой командой станут независимые кинематографисты из Арканзаса - продюсер Classical Entertainment Томас Олайми и режиссер Дэвид Л. Хант.

Четыре года назад дебютный фильм Ханта и Олайми "Ожившая тьма", который они сняли за полтора миллиона долларов в родном городке Лафайетвиль, получил два приза на фестивале фантастического кино в Молинс-де-Рей. После этого успеха Хант написал и поставил фильм "Большой", байопик про своего знаменитого земляка и сверстника - футболиста из Arkansas Razorbacks Брэндона Берлсворта, погибшего в автокатастрофе в 1999 году.

Можно предположить, что и события нового "Ровно в полдень" будут также перенесены в штат Арканзас, но Карен Крамер, кажется, против этого не возражает: "Я поздравляю Томаса и Дэвида за их энтузиазм и желание снять фильм о человеке, который был готов стоять за правосудие даже в тот день, когда это было труднее всего сделать".