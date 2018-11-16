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Легендарный музыкант и актер Рой Кларк умер от пневмонии

НОВОСТЬ16.11.2018, 11:43
Текст:   Олег Усков

Американская легенда кантри, музыкант, актер, шоумен и продюсер Рой Кларк умер в четверг, 15 ноября, в возрасте 85 лет в своем доме Оклахоме. Об этом сообщает Tenessean со ссылкой на агента музыканта. Причина смерти - пневмония с осложнениями.

Рой Линвуд Кларк родился в 1933 году в Вирджинии. Вырос в музыкальной семье. Практически с младенчества играл на банджо, в подростковом возрасте став настоящим, отмеченным призами, виртуозом.

В шестидесятые подписал контракт с Capitol Records, дебютный альбом выпустив в 62-м и уже на следующий год попал в чарт Billboard. В 1982-м был удостоен премии "Грэмми".

На экранах - с шестидесятых. Снялся в "Смешной девчонке" с Барброй Стрейзанд, сериалах "Деревенщина из Беверли-Хиллз", "Любовь по-американски", оригинальной "Странной парочке". Композиции Кларка звучат в массе шоу - от "Маппетов" до "Очень странных дел".   

Кларк стал одним из первых кантри-музыкантов, выступавших в СССР - в 1976 году. После чего приезжал еще в 88-м. По итогам чего на следующий год компания Roy Clark Productions выпустила видеокассету "Визит дружбы певца Роя Кларка, СССР" (Roy Clark's Friendship Tour, USSR).

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