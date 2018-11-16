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16.11.2018 20:30
Рубрика: Общество

Метрологи дали новое определение килограмму

Текст: Тимур Алимов
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Ученые из 60 стран на встрече во Франции приняли новые определения базовых единиц метрической системы. Значения килограмма, ампера, кельвина и моля отныне будут связаны не с конкретными физическими объектами, а с математическими константами.

Фото: The National Archives (U.K.)
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Как напоминает издание Chemistry World, килограмм оставался одной из базовых единиц системы измерений, которая определялась через физический эталон - платиново-иридиевый цилиндр, который прозвали "Королем килограмма". С 1889 года он находился в парижском Международном бюро мер и весов (BIPM).

С развитием технологий измерений метрологи обнаружили небольшое, но снижение массы эталона. В 1999 году ученые пришли к выводу о необходимости связать килограмм с постоянной Планка. Тогда же было решено связать с естественными константами значения ампера, кельвина и моля.

В 2011 году ученые приступили к разработке математического эталона массы, который бы базировался на постоянной Планка и формуле Эйнштейна E=mc2. Результаты последующих экспериментов оказались отличными друг от друга, а среди метрологов разгорелась дискуссия о согласовании данных. Исследования были проведены заново, и требуемая точность была достигнута - вероятность ошибки составляет всего 12 частей на миллиард.

Как заявил директор по исследованиям Национальной физической лаборатории Британского метрологического института Ян-Теодор Янссен, определение численных значений константы с высокой точностью было задачей метрологов на протяжении нескольких последних десятилетий. Теперь, после завершения дискуссии ученых эти значения становятся неизменными.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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- Это очень захватывающий день. Метрологи со всего мира работали над этим в течение последних 30 лет. Теперь мы можем заняться другими измерениями, - сказал Янссен.

Исследователь отметил, что новые значения единиц измерения не окажут сильного влияния на реальный мир. Лишь в некоторых измерениях, например, сверхвысоких или сверхнизких температур, они будут играть важную роль.

Официально изменения вступят в силу 20 мая 2019 года во Всемирный день метрологии. Теперь ученые намерены дать более точное определение секунды, используя атомные часы. По словам Янссена, на это потребуется как минимум десять лет.

Общество Наука
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