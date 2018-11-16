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16.11.2018,  
11:06
Текст:  Николай Грищенко

Минобороны показало видео полета "вездесущих близнецов" А-50

Министерство обороны России опубликовало видеоролик руления и полета самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Отметим, что летающий комплекс ДЛРО А-50У создан на базе самолета Ил-76. Грибообразная антенна радара позволяет операторам обнаружить баллистическую ракету за 800 километров, бомбардировщики - на расстоянии до 650 километров, истребители - до 300 километров. Одновременно самолет-радар может сопровождать до 300 целей, наводя на них до 30 истребителей. Причем с перехватчиком МиГ-31 обмен данными происходит в автоматическом режиме. В новейшей модификации самолета А-50У обновлен радиотехнический комплекс для лучшего обнаружения малозаметных и низковысотных целей.

Отметим, что самолеты ДЛРО активно применялись в Сирии и наблюдали за действиями авиации США и их союзников в сирийском воздушном пространстве. Полученная ими информация оказалось ценной для ВКС России.

Кроме того, в России ведется разработка новых "летающих радаров" А-100. Новинка будет оснащена новым многофункциональным радиотехническим комплексом и более мощными двигателями. Ожидается, что самолеты А-100 будут приняты на вооружение в 2020 году - одновременно с новыми истребителями Су-57 и МиГ-35.

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