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16.11.2018,  
11:39
Текст:  Светлана Цыганкова

Начались испытания противоперегрузочных костюмов для летчиков Су-57

Летчики-испытатели истребителей пятого поколения Су-57 тестируют новейшие противоперегрузочные костюмы. Уже начались их государственные испытания.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Об этом РИА Новости сообщил собеседник в оборонно-промышленном комплексе. Он отметил, что костюмы для Су-57 уже прошли этапы заводских испытаний и сейчас находятся в стадии летных. Летчики-испытатели поднимаются в них в небо. После окончания госиспытаний противоперегрузочные костюмы пойдут в серию.

Другой собеседник сообщил изданию, что передали и высотно-компенсирующие костюмы. В них пока еще не летали, но в ближайшее время должны начать. НПП "Звезда" разработало для Су-57 и комплекс средств спасения летчиков, в который входит катапультное кресло.

Противоперегрузочный костюм предназначен для повышения устойчивости организма при перегрузках в воздухе. Принцип его в том, что при перегрузках костюм обжимает тело летчика и препятствует оттоку крови от мозга. Таким образом он предотвращает потерю сознания. Высотно-компенсирующий костюм предназначен для компенсации резкого перепада давления. Это может случиться из-за нештатной ситуации или аварии на большой высоте.

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