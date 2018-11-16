Немецкие СМИ: Новейший истребитель бундесвера бессилен перед С-400

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung утверждает, что новейший истребитель бундесвера Eurofighter бессилен перед российскими зенитными ракетными комплексами С-400 "Триумф".

Самый дорогой в истории вооруженных сил Германии самолет разрабатывался исключительно для противостояния истребителям противника и не приспособлен к установке ракет "воздух - земля". Поэтому Eurofighter будут вынуждены выполнять боевые задания под прикрытием многоцелевых истребителей "Торнадо".

Однако и это не решит проблему, пишет издание. Дело в том, что "Торнадо" оснащены ракетами, способными поражать наземные цели с расстояния в 150 километров, а у С-400 радиус поражения гораздо больше. "Столь сложную и современную систему как С-400 невозможно вывести из строя без больших затрат и собственных потерь", - цитирует газета одного из офицеров немецких ВВС.

По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, российские системы ПВО давно стали головной болью не только для бундесвера. Поставки С-300 в Сирию усложнили проведение операций для ВВС Израиля. Новый комплекс в состоянии различить российские Ил-20 и принятые на вооружение армией обороны Израиля F-16. Тель-Авив уже заявил о планах приобрести у США истребители F-35, пишет РИА Новости.

Система ПВО средней и большой дальности С-400 "Триумф" (по классификации НАТО - SA-21 Growler) предназначена для перехвата любых типов воздушных целей в радиусе 400 километров. С подключением дополнительных модулей дальность действия увеличивается до 600 километров. Радары "Триумфа" способны фиксировать цели, изготовленные по технологии стелс.

Ряд стран выразил заинтересованность в приобретении у России С-400. Контракты заключены с Индией, Китаем и Турцией. По данным американских СМИ, которые ссылаются на разведку США, вопрос о покупке российских комплексов также обсуждали не менее 13 стран, среди которых Саудовская Аравия, Катар, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак.