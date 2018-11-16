Новейший бронеавтомобиль "Урал-53099" показали на учениях в Мулино

Автомобильная техника новейшего поколения была продемонстрирована на территории полигона в Мулино.

По данным Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, модернизированные "Мотовозы" и "Мустанги" представили для ознакомления на проводившихся здесь сборах личного состава служб инженерно-технического обеспечения.

Среди доставленных на полигон образцов выделялся "Урал-53099". Бронеавтомобиль впервые был рассекречен только в этом году, на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Его появление на выставке привлекло большое внимание как российских, так и зарубежных специалистов.

Машина с колесной формулой 4х4 предназначена для выполнения различных задач. Например, она может перевозить личный состав. На ней также возможна установка различного вооружения.

Не будет лишней она и в ходе применения в тыловой зоне. Ее максимальный вес достигает 14 500 кг. Масса перевозимого груза - 2000 кг, а буксируемого прицепа - 5000 кг.

"Урал-53099" хорошо защищен, два топливных бака емкостью 160 литров каждый имеют специальное противопульное полиуретановое покрытие, что полностью исключает возможность вытекания топлива и, соответственно, его возгорание.

На броневике установлен дизельный двигатель мощностью 312 л.с., что позволяет на шоссейных магистралях развивать скорость до 100 км/ч. Запас хода достигает 1000 км.