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16.11.2018 / 13:14
Среда обитания
Текст: Карина Мелкумян
Новый бутик Van Cleef & Arpels открылся в Москве
Фото: Van Cleef & Arpels
Фото: Van Cleef & Arpels

Пространство площадью 328 квадратных метра стилизовано под своего рода ювелирный сад: природные мотивы во всем их многообразии традиционно были и остаются одной из главных тем Van Cleef & Arpels. Выполненные вручную флоральные рисунки из сусального золота на установленной в центре ротонде, шелковые панели с изображениями райских птиц, отражающиеся в зеркалах цветочные светильники, мягкие золотисто-пастельные оттенки и плавные округлые линии предметов интерьера, отсылающие к стилю "модерн" - тема природы читается в каждом элементе декора.

В бутике представлены самые разные направления Дома. Образцы высокого ювелирного искусства на излюбленную сказочно-флоральую тему - и легендарные коллекции Alhambra® и Perlée®; часовая коллекция Poetry of Time® со знаковыми моделями Poetic Complications® и Charms - и многочисленные обручальные и помолвочные кольца. Эти изысканные кольца  - также один из важных символов Дома. Ведь Van Cleef & Arpels обязан своим появлением в 1896 году счастливому семейному союзу его основателей - Эстель Арпельс и Альфреда Ван Клифа.

 

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