Обновленный американский БТР Stryker A1 впервые показали на видео

В США на выставке AUSA 2018 компания General Dynamics впервые продемонстрировала внешний вид модернизированного бронетранспортера Stryker A1.

В 2018 году американские военные начали активно заниматься обновлением парка БТР Stryker. Заключили контракт с компанией General Dynamics на их модернизацию до версии А1, пишет издание Warspot.

В видеосюжете представитель компании рассказал о том, какие новшества появились на модернизированной машине. Это, во-первых, боевой модуль с 30-миллиметровой пушкой, во-вторых, усиленная бронезащита, а также двигатель мощностью 450 лошадиных сил.

Stryker - семейство колесных боевых бронированных машин. Они стоят на вооружении армии США. Предназначены для транспортировки подразделений мотопехоты, огневой поддержки. БТР назван в честь двух военнослужащих по фамилии Страйкер, награжденных посмертно Медалью Почета рядового первого класса. Один погиб во время Второй мировой войны, второй - во Вьетнаме. Скорость БТР по шоссе - 97 километров в час. На базе Stryker созданы колесный танк M1128 Mobile Gun System, мобильный миномет M1129 Mortar Carrier и более десятка других разновидностей боевых, инженерных и вспомогательных машин.