Петросян и Степаненко остались в базе судебных приставов

Данные российских юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко пока остались в базе данных исполнительных производств ФССП России. Ранее адвокат Петросяна заявлял, что арест со счета доверителя был снят, но пока информация об этом остается в реестре.

Согласно сведениям ФССП, арест на имущество Евгения Петросянца (настоящая фамилия артиста) наложен по решению Хамовнического районного суда. Исполнительный лист датирован 17 июля этого года. Именно в это время появились данные о бракоразводном процессе звездной пары.

Отметим также, что в базе ФССП также фигурируют данные Елены Степаненко. Согласно сведениям реестра, за ней числится небольшой долг по налогам - 10 рублей 63 копейки.

Напомним, что 16 ноября стало известно об официальном разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Такое решение, как писала "РГ", принял Хамовнический районный суд. При этом имущественный спор теперь уже бывших супругов выделен в отдельное производство.