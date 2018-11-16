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16.11.2018 19:26
Рубрика: Культура

Раймонд Паулс о слухах про эмиграцию: Это фейк

Легендарный латвийский композитор Раймонд Паулс опроверг растиражированную в СМИ информацию о том, что его семья якобы покинула страну и переселилась на постоянное место жительства за рубежом.

"Откуда такие глупости? - ответил композитор журналистам KP.RU. - Это очередной… как это называется? Фейк! Не знаю, кто придумал такую глупость!"

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Паулс рассказал, что он и его близкие - супруга, дочь, внуки - продолжают жить в Латвии и о переезде не задумываются.

Слухи об эмиграции, видимо, возникли из-за одной из внучек, обучающейся сейчас за границей.

"Одна сейчас в Лос-Анджелесе, учится в университете, через год окончит, посмотрим, куда дальше. Всем мы живем здесь, в Латвии, все на месте и ничего не думаем, - успокоил артист своих поклонников. - Вторая вернулась. Она уже в Риге. Она тоже окончила университет там. И начинает работать в Риге, посмотрим, как у нее дела пойдут".

Культура Музыка
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