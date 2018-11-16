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16.11.2018 14:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Из Липецких дворов начали вывозить автохлам

Текст: Анна Скрипка (Липецк)

В Липецке из дворов начали вывозить автохлам. По подсчетам чиновников мэрии, эвакуатор должен до конца года освободить город от десятков ржавых машин, изначально же в областном центре насчитали порядка 200 заброшенных авто, которыми их владельцы не пользовались годами, сообщает ОТР.

Впрочем, у каждой машины есть владелец, и большинство хозяев автохлама - примерно три четверти - поучаствовали в вывозе непригодного транспорта из дворов. Остальные же требование мэрии освободить территорию просто проигнорировали. Самым ярким примером стал автобус марки ПАЗ по улице Терешковой. Его колеса уже вросли в землю, а салон со временем заполнили мусором - туда сваливали картонные коробки, сломанную мебель. Стоял он и вовсе на газоне, перегораживая часть проезда.

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Начальник отдела благоустройства городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Оксана Новикова отметила, что, принимая решение убрать этот "транспорт" из двора, чиновники руководствовались принятым горсоветом "Порядком выявления, перемещения, временного хранения и утилизации разукомплектованных транспортных средств".

Однако хозяину автобуса еще дадут шанс его забрать: сначала весь автохлам перемещают на специальную площадку в районе Сырского Рудника. Там он будет стоять почти два месяца, и если за это время никто не возместит расходы на транспортировку и хранение машин, они станут муниципальной собственностью и пойдут в утиль.

В мэрии отметили, что средства, которые получат за счет сдачи авто на металлолом, компенсируют те расходы казны, которые идут сейчас на вывоз автохлама из дворов.

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