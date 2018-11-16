В МФЦ Москвы опровергли информацию о распространении личных данных

В МФЦ Москвы прокомментировали информацию о том, что на компьютерах в зоне электронных услуг можно найти сканы паспортов и других документов.

Как отметили в пресс-службе, эти компьютеры не имеют полного доступа к интернету. С их помощью можно зайти на ограниченное число сайтов, в частности, на порталы для предоставления госуслуг, на сайты правительства Москвы. Устройства находятся в общем пользовании, ими может воспользоваться любой желающий.

- Однако некоторые заявители при использовании компьютеров оставляют на них скан-копии документов, личные данные, - рассказали в пресс-службе. Москвичей просят быть внимательнее к своим персональным данным, не оставлять важные документы на компьютерах, которые предназначены для общего пользования.

При этом в МФЦ подчеркнули, что администраторы центров госуслуг раз в день очищают рабочий стол и корзину этих компьютеров. Запрос по вопросу нарушения правил по удалению информации с компьютеров из зоны электронных услуг не поступал.

Напомним, что "Коммерсант" опубликовал статью о том, что на компьютерах общего доступа в МФЦ были обнаружены скан-копии паспортов и других документов, к которым может получить доступ любой желающий. При этом информация о том, в каких конкретно центрах были обнаружены персональные данные, отсутствует.