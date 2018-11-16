В московском метро девушка упала с платформы и выжила

Пассажирка московского метро упала на рельсы и выжила.

Как сообщил корреспонденту "РГ" пресс-секретарь УВД на метрополитене Алексей Мышляев, 29-летняя девушка упала на пути в 19:30 на станции "Пролетарская". У пассажирки внезапно закружилась голова, и она свалилась с платформы. Поезд в этот момент был еще в тоннеле. Полицейские помогли пострадавшей подняться на платформу. Для этого на несколько минут с контактного рельса снимали напряжение.

Прибывшие медики диагностировали у девушки сотрясение мозга и ушибы. Ее отправили на обследование в больницу. Инцидент серьезно не повлиял на движение по "фиолетовой" ветке.