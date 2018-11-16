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16.11.2018 12:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В московском метро девушку зажало между платформой и поездом

Текст: Сергей Бабкин

Молодую пассажирку московского метро зажало между поездом и платформой на станции "Ленинский проспект".

В московском метро мужчина упал под поезд после бессонной ночи

Как сообщил корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев, инцидент произошел около 8:45. У 21-летней пассажирки, выходившей из вагона, закружилась голова. Девушка оступилась и попала ногой в пространство между вагоном и платформой. Пассажиры помогли ей встать, дежурные полицейские вызвали "скорую помощь". Пострадавшую отвезли в больницу с подозрением на перелом ноги.

Все службы метро сработали оперативно, инцидент никак не отразился на движении по "оранжевой" ветке.

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