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16.11.2018 17:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье мужчина помог задержать вооруженного насильника

Текст: Сергей Бабкин

Житель Подмосковья попытался задержать преступника, который изнасиловал пенсионерку в Мытищах. Этот поступок чуть не стоил ему жизни: подозреваемый ударил его ножом в грудь.

Фото: depositphotos.com
Задержан насильник, скрывавшийся 14 лет

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, все произошло в ночь на 15 ноября на Новомытищинском проспекте. Пьяный мужчина напал на незнакомую 56-летнюю женщину и надругался над ней. В какой-то момент преступника спугнули прохожие, и он бросился бежать. Один из мужчин смог догнать его, тогда насильник выхватил нож и ранил преследователя.

В итоге 38-летнего злоумышленника задержали, а пострадавшего мужчину экстренно доставили в больницу. Против подозреваемого возбудили уголовное дело об изнасиловании и причинении тяжкого вреда здоровью. Скоро ему изберут меру пресечения.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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