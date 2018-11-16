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16.11.2018 13:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В вестибюле метро "Сокольники" восстановили витраж со звездой

Текст: Иван Пышечкин
Фото: mos.ru Фото: mos.ru
Фото: mos.ru

Реставраторы в Москве по чертежам восстановили витраж в виде красной звезды в вестибюле станции "Сокольники", сообщает пресс-служба департамента культурного наследия столицы.

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"Над вестибюлем станции метро "Сокольники" вновь засияла звезда", - говорится в сообщении.

Уникальный витраж из стекла и металла был замурован еще в середине прошлого века. Чтобы его восстановить, было необходимо тщательно изучить исторические чертежи. В настоящий момент в наземном вестибюле станции "Сокольники" продолжаются реставрационные работы. Завершить их планируется до конца текущего года.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Культура Арт Архитектура Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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