В вестибюле метро "Сокольники" восстановили витраж со звездой

Реставраторы в Москве по чертежам восстановили витраж в виде красной звезды в вестибюле станции "Сокольники", сообщает пресс-служба департамента культурного наследия столицы.

"Над вестибюлем станции метро "Сокольники" вновь засияла звезда", - говорится в сообщении.

Уникальный витраж из стекла и металла был замурован еще в середине прошлого века. Чтобы его восстановить, было необходимо тщательно изучить исторические чертежи. В настоящий момент в наземном вестибюле станции "Сокольники" продолжаются реставрационные работы. Завершить их планируется до конца текущего года.