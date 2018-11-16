В Воронеже скончалась шестая жертва ДТП с двумя автобусами

В воронежской больнице скончалась женщина, 18 сентября получившая травмы при столкновении двух автобусов в Новоусамнском районе Воронежской области, сообщает Интерфакс.

"Пациентка, находившаяся на лечении в реанимационном отделении больницы скорой медицинской помощи №10, скончалась сегодня", - цитирует агентство источник в региональном департаменте здравоохранения.

Авария произошла 18 сентября в девятом часу вечера на автодороге М-4 "Дон": в стоявший на обочине автобус Volvo врезался Neoplan. На месте погибли пять человек, 14 получили травмы. 16 ноября число жертв увеличилось до шести.

По факту ДТП возбуждены два уголовных дела - о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель двух и более лиц, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.