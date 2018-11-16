Хабаровские врачи в суде добились разрешения прооперировать младенца

Обратиться в суд за разрешением на операцию новорожденной девочке пришлось медикам хабаровского Перинатального центра. Родители написали официальный отказ от жизненно необходимого ребенку медицинского вмешательства.

Как сообщила "РГ" помощник прокурора Кировского района Анна Лозовицкая, малышка родилась недоношенной, весом всего 800 граммов. Ее мать ждала тройню, но на свет появился только один ребенок. Причем и он мог умереть.

"Требовалась срочная операция по восстановлению кровообращения. Семья благополучная. Нас удивило, что отец в присутствии адвоката написал официальный отказ", - рассказала Лозовицкая.

Родители не хотели ни помочь девочке, ни отказаться от нее. И медикам пришлось призвать на помощь закон.

В судебном заседании должны были принимать участие медицинская организация, органы опеки, прокурор и законные представители ребенка. Но ни отец, ни мать не посчитали нужным присутствовать на разбирательстве.

Представители всех ведомств врачей поддержали. Младенца прооперировали в тот же день. Сейчас состояние малышки стабильное, но она по-прежнему находится под медицинским наблюдением. Медики отмечают, что в первую очередь девочке нужна забота и надеются, что она еще попадет в хорошую семью.