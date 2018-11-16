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16.11.2018 07:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Правительство РФ расширило программу субсидирования перевозок в ДФО

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Программа по субсидированию авиаперевозок на Дальний Восток расширена по всей стране и будет действовать круглый год.

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Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил на встрече с врио губернатора Приморского края Олегом Кожемяко в аэропорту Владивостока.

- Мы предоставим больше субсидий, которые можно будет использовать круглый год, а не в течение определенного времени, когда такого рода полеты осуществлялись с марта по декабрь, - цитирует РИА Новости Медведева.

Он добавил, что под действие субсидии теперь попадают и многодетные семьи.

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Льготные тарифы действуют при перелете в города ДФО, Калининград и Симферополь. Согласно действующим правилам, приобрести билет по спецтарифу могут граждане РФ в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60-ти и женщины, достигшие 55-ти лет. В этот же список входят инвалиды первой группы любого возраста и сопровождающий его человек, лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства второй или третьей группы.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Власть Работа власти Госуправление Филиалы РГ Дальний Восток Правительство Председатель Правительства ДФО Приморский край Владивосток Правила авиаперевозок
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