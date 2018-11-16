Приморье получит дополнительно 1,5 млрд рублей на решение соцзадач

Приморский край получит дотацию в 850 миллионов рублей из резерва федерального бюджета для решения социально-экономических задач.

Об этом ообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с врио губернатора региона Олегом Кожемяко в аэропорту Владивостока, передает РИА Новости.

По словам Дмитрия Медведева, задач, требующих решения, очень много.

Сообщается также, что край получит 660 миллионов рублей на закупку медицинского оборудования и ремонт стадиона во Владивостоке.

Регион также может войти в пилотный проект по бесплатному обеспечению лекарствами детей. С просьбой об этом к премьер-министру обратился Олег Кожемяко. Дмитрий Медведев предложил администрации подготовить соответствующие документы.

Председатель правительства России сделал остановку в аэропорту Владивостока, направляясь на саммит АТЭС, который будет проходить в Папуа-Новой Гвинее.