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16.11.2018 07:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Приморье получит дополнительно 1,5 млрд рублей на решение соцзадач

Текст: Ольга Журман

Приморский край получит дотацию в 850 миллионов рублей из резерва федерального бюджета для решения социально-экономических задач.

Об этом ообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с врио губернатора региона Олегом Кожемяко в аэропорту Владивостока, передает РИА Новости.

Фото: Игорь Онучин/РИА Новости
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По словам Дмитрия Медведева, задач, требующих решения, очень много.

Сообщается также, что край получит 660 миллионов рублей на закупку медицинского оборудования и ремонт стадиона во Владивостоке.

Регион также может войти в пилотный проект по бесплатному обеспечению лекарствами детей. С просьбой об этом к премьер-министру обратился Олег Кожемяко. Дмитрий Медведев предложил администрации подготовить соответствующие документы.

Председатель правительства России сделал остановку в аэропорту Владивостока, направляясь на саммит АТЭС, который будет проходить в Папуа-Новой Гвинее.

Экономика Казна Федеральный бюджет Филиалы РГ Дальний Восток Правительство Председатель Правительства ДФО Приморский край Владивосток
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