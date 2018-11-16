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16.11.2018 09:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые ДВФУ разработали антисептик на основе рыбьего жира

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба ДВФУ Фото: Пресс-служба ДВФУ
Фото: Пресс-служба ДВФУ

Ученые Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета разработали и запатентовали эффективный способ получения антисептика. Об этом сообщила "РГ" глава пресс-служба вуза Анна Леонтьева.

Новый антисептик синтезируется на основе жира, получаемого у промысловых рыб Тихого океана: иваси, сайры, сельди, минтая и других. Может использоваться в лечении заболеваний кожи и слизистых оболочек, вызванных бактериями, микроскопическими грибами и простейшими.

Фото: depositphotos.com
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Изготовление антибиотика технологически не сложно и экономично.

При этом добавление в смесь солей поливалентных металлов - меди, железа, хрома, никеля - повышает скорость накопления и емкость антимикробной активности. Эта особенность и стала предметом оформления патента на способ получения антисептического средства.

Для использования препарата в медицине в ближайшее время планируется провести доклинические и клинические исследования.

Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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