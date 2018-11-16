В Чувашии пять человек пострадали в ДТП

В Комсомольском районе Чувашии произошла авария, в результате которой пострадали пять человек, в том числе двое детей.

По данным регионального МВД, около 7 часов 30 минут на проселочной дороге недалеко от деревни Починок-Быбыть столкнулись два автомобиля.

Водитель ВАЗ-2114 выезжал с второстепенной дороги и не уступил водителю автомобиля Lada Kalina, который ехал по главной. В результате ДТП 34-летний водитель "четырнадцатой", двое детей пяти и восьми лет, а также водитель и пассажир Lada получили травмы и были доставлены в больницу.

Правоохранительные органы отмечают, что дети находились в автомобиле ВАЗ-2114 в специальных удерживающих устройствах. Обстоятельства ДТП выясняются.