В Казани мужчина погиб, погнавшись за уткой

В столице Татарстана мужчина погиб, пытаясь поймать утку на льду реки. Трагедия произошла в поселке Новое Аракчино.

Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по региону, сообщение о двух мужчинах, провалившихся под лед, поступило по системе "112" около десяти часов утра.

К прибытию на место спасателей и судна на воздушной подушке, один из пострадавших сумел самостоятельно выбраться на берег. Второго спасти не удалось.

Личность погибшего устанавливается, все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.

В ГУ МЧС по РТ отметили, что толщина льда в районе происшествия составляет всего три сантиметра.