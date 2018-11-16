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16.11.2018 15:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе пациентов больницы эвакуировали из-за утечки кислорода

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В уфимской городской клинической больнице №21 около 14.00 по московскому времени произошел разрыв трубы для подачи кислорода. По данным Управления гражданской защиты Уфы, пришлось частично эвакуировать персонал и пациентов.

Фото: МЧС России по Республике Башкортостан
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В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили: первоначально к ним поступило сообщение о хлопке в отдельном помещении больницы, где проводилась техническая проверка кислородной магистрали. Туда выехали пожарные, полицейские, сотрудники газовой службы и бригады скорой медпомощи.

Уже на месте спасатели установили: разрыв кислородной медной трубки диаметром в три сантиметра произошел в коридоре реанимационного отделения больницы в результате техобслуживания кислородной магистрали. Горения, к счастью, не было.

Однако из-за разрыва трубки обрушилось потолочное покрытие на площади около 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
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