В Уфе пациентов больницы эвакуировали из-за утечки кислорода

В уфимской городской клинической больнице №21 около 14.00 по московскому времени произошел разрыв трубы для подачи кислорода. По данным Управления гражданской защиты Уфы, пришлось частично эвакуировать персонал и пациентов.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили: первоначально к ним поступило сообщение о хлопке в отдельном помещении больницы, где проводилась техническая проверка кислородной магистрали. Туда выехали пожарные, полицейские, сотрудники газовой службы и бригады скорой медпомощи.

Уже на месте спасатели установили: разрыв кислородной медной трубки диаметром в три сантиметра произошел в коридоре реанимационного отделения больницы в результате техобслуживания кислородной магистрали. Горения, к счастью, не было.

Однако из-за разрыва трубки обрушилось потолочное покрытие на площади около 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.