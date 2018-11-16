Мэрия Братска проверит сотрудников на детекторе лжи

Город Братск в Иркутской области стал первым муниципалитетом России, который будет проверять всех новых сотрудников на полиграфе. Такое тестирование направлено на борьбу с коррупцией и повышение эффективности служебных расследований.

Братск выбрал бесконтактный метод, в отличие от традиционного полиграфа: испытуемого исследуют в ходе индивидуального собеседования по видеоанализу и характеристике речи.

"Я доверяю людям, но муниципальные органы власти находятся в зоне риска. Антикоррупционное законодательство ежегодно ужесточается", - сказал глава города Сергей Серебренников.

Новая методика позволит вести отбор претендентов на работу в органах власти качественнее, также повысить качество служебных расследований.