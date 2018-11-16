Томича осудили за избиение полицейского брюками

В Томской области суд признал виновным жителя Зырянского района в применении насилия в отношении представителя власти.

Летом этого года находившийся в состоянии алкогольного опьянения сельчанин был доставлен в дежурную часть полиции Зырянского района. Однако нарушитель порядка не угомонился. Оперативный дежурный попытался успокоить дебошира. Тогда хулиган снял с себя брюки и, размахивая ими, пошел в атаку на полицейского.

Как стало известно, полицейский отделался испугом - телесные повреждения не причинили вреда его здоровью. Однако дебошир попал под уголовное преследование.

- В отношении жителя Зырянского района было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), - сообщает СУ СКР по Томской области.

Суд приговорил сельчанина к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком для исправления 3 года.