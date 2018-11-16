В Кузбассе закрыли кальянную из-за жалоб жителей

Деятельность бара паровых коктейлей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований приостановили судебные приставы в Новокузнецке.

На кальянную, расположенную в арендованном помещении на первом этаже жилого дома, поступила жалоба в Роспотребнадзор. Ее автор - одна из жительниц, мама троих детей. Вытяжка бара находится как раз под окном ее квартиры, потому туда и во двор проникает дым и запахи курительных смесей.

Другие жильцы это подтвердили. Одна их них добавила, что у нее дети страдают бронхиальной астмой, и задымление может им навредить.

- Суд установил, что ситуация действительно представляет угрозу жизни и здоровью, признал собственника бара паровых коктейлей виновным в административном правонарушении и вынес решение приостановить деятельность предприятия на 30 суток, - рассказали "РГ" в пресс-службе УФССП по Кемеровской области. - Лист немедленного исполнения поступил в отдел судебных приставов по Центральному району Новокузнецка, и помещение кальянной в тот же день было опечатано.