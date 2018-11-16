В Дагестане водитель иномарки сбил женщину с ребенком

В поселке Семендер республики Дагестан водитель автомобиля Ford Transit сбил женщину с ребенком, которые переходили дорогу. В результате наезда женщина скончалась, ребенок госпитализирован.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД, трагедия произошла в 17.00 по московскому времени в населенном пункте пригорода Махачкалы. Микроавтобус совершил наезд на женщину с ребенком, когда те переходили дорогу вне зоны пешеходного перехода. Водитель не пытался скрыться с места происшествия.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных ведомств. О причинах ДТП и состоянии госпитализированного ребенка не сообщается.