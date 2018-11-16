В КБР при взрыве газа ранены двое взрослых и ребенок

Три человека, в том числе один ребенок, пострадали при взрыве бытового газа в Кабардино-Балкарской Республике. Инцидент произошел сегодня около 15.00 дня в частном доме поселка Заюково Баксанского района.

"Сообщение о взрыве в Главное управление МЧС поступило в 15.17 сегодня. В 15:18 на место происшествия выехала пожарно-спасательная часть в составе 1 единицы техники и 5 человек. По прибытии было установлено, что открытого горения нет. Есть частичное разрушение жилого помещения без возгорания", - сообщает сайт ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской республике.

Получивших ожоги трех человек "скорая" доставила в Баксанскую районную больницу и республиканскую клиническую больницу в Нальчике. Пострадавших поместили в реанимационные отделения, врачи оценивают их состояние как тяжелое.

"Все пострадавшие при взрыве бытового газа доставлены в больницы в тяжелом состоянии. Четырехлетний ребенок получил ожоги 18 процентов тела (он находится в реанимации республиканской детской больницы), его бабушка и дедушка получили ожоги 40 и 60 процентов (находятся в реанимации ожогового отделения РКБ)", - сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения КБР.

Причина взрыва и ущерб устанавливаются.