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16.11.2018 11:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге нашли склад со 125 тысячами бутылок поддельного алкоголя

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге полицейские обнаружили крупную партию поддельного спиртного. 125 тысяч бутылок фальсификата хранились на подпольном складе возле одного из городских кладбищ, сообщает МВД России.

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Также на складе обнаружены пустые бутылки, этикетки, пробки. Содержимое бутылок сейчас направлено на экспертизу.

На склад полицейские пришли в рамках расследования уголовного дела о незаконном изготовлении и сбыте поддельных акцизных марок.

Также стражи порядка наведались в восемь торговых точек, в которых, как считают в следствии и продавалось спиртное с подпольного склада. Из магазинов изъято 250 литров спиртных напитков с признаками подделки.

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