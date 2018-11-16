В Петербурге нашли склад со 125 тысячами бутылок поддельного алкоголя

В Петербурге полицейские обнаружили крупную партию поддельного спиртного. 125 тысяч бутылок фальсификата хранились на подпольном складе возле одного из городских кладбищ, сообщает МВД России.

Также на складе обнаружены пустые бутылки, этикетки, пробки. Содержимое бутылок сейчас направлено на экспертизу.

На склад полицейские пришли в рамках расследования уголовного дела о незаконном изготовлении и сбыте поддельных акцизных марок.

Также стражи порядка наведались в восемь торговых точек, в которых, как считают в следствии и продавалось спиртное с подпольного склада. Из магазинов изъято 250 литров спиртных напитков с признаками подделки.