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16.11.2018 13:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге умер попавший под электричку подросток

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Петербургские врачи не смогли спасти жизнь 12-летнего подростка, попавшего два дня назад под электричку возле железнодорожной станции "Лисий нос". Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова, в пятницу утром мальчик умер, не приходя в сознание, в Детской городской больнице №12.

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Трагедия произошла 14 ноября. Двое мальчиков 11 и 12 лет были сбиты электричкой, когда переходили пути - как уточняют в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ, в неположенном месте.

По сведениям Светланы Агапитовой, старший ребенок пострадал сильнее. Пытаясь спасти его жизнь, врачи сделали несколько операций, но чуда не произошло. Второй пострадавший лишился ступней и получил серьезную травму головы. После трепанации он находится в искусственной коме. Оба мальчика - ученики школы в поселке Лисий Нос.

Как сообщают в Следственном управлении на транспорте, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".

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