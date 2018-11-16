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16.11.2018 17:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани женщина задушила новорожденного ребенка

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Гулькевичском районе Кубани задержали 37-летнюю местную жительницу, которая подозревается в убийстве своего новорожденного сына.

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По информации пресс-службы СУ СКР по краю, тело младенца, запечатанное в мусорный пакет, следователи обнаружили на территории одного из участков в поселке Новоивановский.

На месте была опрошена 37-летняя хозяйка дома. Следователям женщина сначала рассказала, что в ночь на 10 ноября она родила мальчика в домашних условиях, но он появился на свет мертвым. Испугавшись, она спрятала тело в мусорном мешке.

"Однако согласно выводам судебно-медицинской экспертизы ребенок родился жизнеспособным, его смерть наступила в результате асфиксии при удавлении петлей. В отношении роженицы возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве новорожденного (ст.106 УК РФ)", - сообщается на официальном сайте ведомства.

В ходе допроса женщина призналась следователям в совершенном преступлении и пояснила, что сделала это из-за тяжелого материального положения. В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается. 

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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