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16.11.2018 15:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге суд вынес решение по делу "кладбищенской мафии"

Текст: Мария Гафурова

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по делу "кладбищенской мафии".

Группировка, получившая название "дондики", на протяжении нескольких лет держала в страхе своих конкурентов в сфере ритуальных услуг.

Фото: Любовь Борисенко
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Деятельность преступная группа из семи человек начала в октябре 2015 года. Чтобы повысить свою прибыль, члены банды разработали план по устрашению соперников. Они занимались тем, что повреждали или же и вовсе уничтожали автомобили конкурентов, если те не соглашались на их условия. Роль каждого из "дондиков" была четко определена - таким образом им удалось создать разветвленную преступную сесть.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, за два года группировка уничтожила десять машин, четыре из них - путем поджога. Помимо этого, один из "черных похоронщиков" организовал аварию, в которой сильно пострадал автомобиль подруги его бывшей жены. Сделал он это из-за плохих отношений со своей супругой.

Список преступлений на этом не ограничивается: по версии следствия, двое участников группировки были причастны к нападению на сотрудника одной из ювелирных компаний Екатеринбурга. По данным пресс-службы УМВД, преступление было совершено в апреле 2017 года: один из "дондиков" нанес потерпевшему несколько ударов по голове и вытащил из кармана куртки драгоценности на общую сумму порядка полумиллиона рублей.

Фото: AP
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Членам группировки были предъявлены обвинения по трем статьям, среди которых - умышленное причинение вреда здоровью, грабеж и повреждение чужого имущества. Им грозило до двенадцати лет лишения свободы - такой была позиция государственного обвинителя. Однако суд смягчил наказания.

Как сообщила пресс-служба облпрокуратуры, преступников ожидает от 1 года 2 месяцев лишения свободы условно до 3 лет 6 месяцев в колонии общего режима. Еще два фигуранта дела были освобождены от наказания в связи с истечением срока давности.

Дела двух участников "кладбищенской мафии" были выделены в отдельное производство. Один из них пошел на досудебное соглашение с прокурором и дал показание на своих "коллег". Другой объявлен в розыск - его дело сейчас рассматривается в Верх-Исетском районном суде.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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