Россияне стали первыми в ритм-танце на Кубке Ростелеком

Россияне Александра Степанова и Иван Букин стали первыми в ритм-танце на Кубке Ростелеком.

Раньше ритм-танец начинался коротким. И сути этого маленького художественного произведения смена названия не изменила. Степанова-Букин были явно сильнее оппонентов, опередив вторых призеров - Кристину Карруйра и Энтони Пономаренко (США) почти на 4,5 балла. Но сами выступлением остались не очень довольны: самом конце допустили явную ошибку.

Третьи - Сара Хуртадо и Кирилл Халявин, представляющие Испанию. Россияне Софья Евдокимова и Ефим Базин - шестые, Аннабелла Морозова и Андрей Багин заняли последнее девятое место.