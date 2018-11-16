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16.11.2018 17:48
Рубрика: Спорт

Россияне стали первыми в ритм-танце на Кубке Ростелеком

Текст: Николай Долгополов
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Россияне Александра Степанова и Иван Букин стали первыми в ритм-танце на Кубке Ростелеком.

Фото: РИА Новости
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Раньше ритм-танец начинался коротким. И сути этого маленького художественного произведения смена названия не изменила. Степанова-Букин были явно сильнее оппонентов, опередив вторых призеров - Кристину Карруйра и Энтони Пономаренко (США) почти на 4,5 балла. Но сами выступлением остались не очень довольны: самом конце допустили явную ошибку.

Третьи - Сара Хуртадо и Кирилл Халявин, представляющие Испанию. Россияне Софья Евдокимова и Ефим Базин - шестые, Аннабелла Морозова и Андрей Багин заняли последнее девятое место.

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