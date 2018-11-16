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16.11.2018,  
11:28
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Российские "Джигиты" помогают "Панцирям" охранять иракское небо

Иракские военные продемонстрировали пусковую установку зенитных ракет "Джигит" российского производства. Данная система разработана коломенским "Конструкторским бюро машиностроения".

О том, что это ближневосточное государство стало обладателем такого оружия, стало известно еще в 2014 году. Тогда в Сети появилось видео, рассказывающее о новинках иракской ПВО. В нем наряду с новейшими самоходными зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1Э" впервые был продемонстрирован "Джигит".

Однако после этого данное средство борьбы с воздушным противником почти не попадало в объектив видеокамер. И вот сейчас иракцы решили напомнить о наличии спаренного ПЗРК.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Эта пусковая установка предназначена для размещения двух зенитных ракет "Игла". Конструкция позволяет в случае необходимости производить залповый пуск, что значительно повышает вероятность уничтожения воздушных целей.

В зависимости от модификации ракет дальность действия составляет 5000-6000 метров. Высота поражения - от 10 до 3500 м. Система "свой-чужой" исключает вероятность причинения ущерба дружественной авиатехнике.

Компактность и небольшая масса, всего лишь 128 кг, дает возможность монтировать установку в кузовах легких автомобилей, что существенно повышает мобильность.

Кроме Ирака, "Джигит" состоит на вооружении ряда стран Африки, Азии и Латинской Америки.

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