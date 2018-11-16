СМИ: ВМФ России может заказать еще два фрегата типа "Адмирал Горшков"

В России намерены построить несколько фрегатов типа "Адмирал Горшков", проект 22350. Такую возможность рассматривают ВМФ РФ и Объединенная судостроительная корпорация.

Речь идет о заказе двух фрегатов, сообщает FlotProm со ссылкой на свой информированный источник. Консультации по данному вопросу уже ведутся. Еще один собеседник уточнил количество: не два, а как минимум три-четыре фрегата намерено получить военное ведомство.

Изначально планировали заказать восемь кораблей. Но потом от этой идеи пришлось отказаться из-за нехватки средств. Хотя, по словам экс-главкома ВМФ России адмирала Виктора Чиркова, флоту необходимы по меньшей мере 18 фрегатов проекта 22350 и 36 корветов проекта 20380. До 2020 года по программе планировали построить восемь фрегатов проекта 22350. Пока ВМФ передали только "Адмирала Горшкова". "Адмирала Касатонова" собираются сдать осенью будущего года, а все корабли серии построить до 2022-го.

FlotProm пишет, что на смену фрегатам проекта 22350 придет серия кораблей проекта 22350М, этот проект в отрасли уже прозвали "Супер-Горшковым". Эти корабли будут иметь водоизмещение в 8 тысяч тонн.

Фрегаты проекта 22350 - корабли дальней морской зоны. Несут комплекс ракетного, артиллерийского, радиотехнического вооружения. Оснащены 16 ракетами "Оникс" или "Калибр", а также зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут".