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Трейлер: "Серсея" и "Скала" в рестлер-драме "Борьба с моей семьей"

НОВОСТЬ16.11.2018, 12:32
Текст:   Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ LionsgateFilmsUK Фото: youtube.com/ LionsgateFilmsUK
Фото: youtube.com/ LionsgateFilmsUK

Лина Хиди, Флоренс Пью, Винс Вон и Дуэйн "Скала" Джонсон в трейлере рестлер-драмы "Борьба с моей семьей".

Автором сценария и режиссером выступил комик Стивен Мерчант ("Городок Семетри", "Офис").

Сценарий представляет собой адаптацию книги Макса Фишера, которая посвящена биографии британской рестлерши Сараи-Джейд Бевис, первой чемпионки по версии федерации WWE NXT, выступавшей под псевдонимом Пейдж.

В апреле этого года 25-летняя девушка была вынуждена покинуть спортивное шоу из-за травмы, которая ухудшила накопившиеся проблемы со здоровьем.

Фото: youtube.com/ Netflix
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По сюжету, отец будущей рестлерши Патрик, оставив туманное прошлое, решил посвятить себя карьере бойца рестлинга под псевдонимом Рики Найт. Впрочем, это можно сказать и про всю семью - ее мать и два брата также выступают в профессиональном спортивном шоу.

Основной конфликт будет посвящен тому, что федерация WWE пригласила ее вместе с братом для проб, однако контракт подписали только с ней.

Фильм также реконструирует матч, который состоялся между Пэйдж и Эй Джей Ли.

В съемках приняли участие профессиональные рестлеры.

В ролях: Флоренс Пью, Джек Лауден, Лина Хиди, Ник Фрост, Винс Вон, Стивен Мерчант, Дуэйн Джонсон и многие другие.

В прокате картина окажется 1 марта 2019 года.

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