Умер "советский Джимми Хендрикс" Иван Смирнов

Культовый советский, российский музыкант, гитарист и композитор Иван Смирнов умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщил на своей странице в Facebook бывший гитарист "Арии" и "Мастера" Андрей Большаков.

"Родные мои!!! Сегодня отошел к Господу один из лучших гитаристов России - Иван Смирнов. Всех верующих людей, ОЧЕНЬ прошу помолиться о упокоении его грешной души", - написал Андрей (текст приводится в авторской редакции).

Иван Смирнов родился в Москве в 1955 году. Работал в ВИА "Голубые гитары" и "Арсенале" Алексея Козлова, в группе Эдуарда Артемьева "Бумеранг" и одном из первых советских фьюж-коллективов "Второе дыхание", а также сольно.

Написал и записал музыку к фильмам "Братан", "Кош Ба Кош", "Белый танец", "Поклонник", "Женская собственность" Месхиева, "Дом дураков" Кончаловского.