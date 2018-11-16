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Умер "советский Джимми Хендрикс" Иван Смирнов

НОВОСТЬ16.11.2018, 10:59
Текст:   Олег Усков

Культовый советский, российский музыкант, гитарист и композитор Иван Смирнов умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщил на своей странице в Facebook бывший гитарист "Арии" и "Мастера" Андрей Большаков.

"Родные мои!!! Сегодня отошел к Господу один из лучших гитаристов России - Иван Смирнов. Всех верующих людей, ОЧЕНЬ прошу помолиться о упокоении его грешной души", - написал Андрей (текст приводится в авторской редакции).

Иван Смирнов родился в Москве в 1955 году. Работал в ВИА "Голубые гитары" и "Арсенале" Алексея Козлова, в группе Эдуарда Артемьева "Бумеранг" и одном из первых советских фьюж-коллективов "Второе дыхание", а также сольно.  

Написал и записал музыку к фильмам "Братан", "Кош Ба Кош", "Белый танец", "Поклонник", "Женская собственность" Месхиева, "Дом дураков" Кончаловского. 

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