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В Японии найден считавшийся утерянным мультфильм Уолта Диснея

Новости
    16.11.2018, 16:25
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

В Японии обнаружен еще один "потерянный" мультфильм про кролика Освальда, который был первым персонажем Уолта Диснея, придуманным аниматором и его товарищем Убом Иверксом в 1927 году специально для студии Universal.

После выпуска 27 коротких мультфильмов студия выдвинула ультиматум: либо Дисней соглашается на сокращение зарплаты (100 долларов в неделю), либо Universal приглашает посторонних и более сговорчивых рисовальщиков. Дисней выбрал второе, открыл собственную студию, где начал создавать мультфильмы про Микки-Мауса и вскоре стал легендой.

Фото: kinopoisk.ru
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Вернуть права на счастливого кролика его компании удалось лишь 80 лет спустя, после чего этот персонаж стал постоянным героем аттракционов, компьютерных игр и прочего мерча, выходящего под брендом Disney.

Осенью 2017 года ветеран студии Дэвид Боссерт выпустил книгу, где подробно рассказал о том, как наследники Уолта пытаются собрать все его "потерянные" мультфильмы про кролика Освальда. Например, последний к моменту сегодняшней истории был обнаружен три года назад в архиве Британского института кино.

И вот недавно 84-летний Ясуси Ватанабэ, как сообщает BBC, прочитал книгу Боссерта, после чего понял: в его коллекции есть уникальная пленка - Neck ’n’ Neck. Ватанабэ купил ее 70 лет назад, еще подростком, за скромные по нашим временам 500 йен. Теперь же коллекционер передал пленку в Kobe Planet Film Archive в префектуре Хиого.

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