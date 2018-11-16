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16.11.2018 10:00
Рубрика: Культура

В Москву на два дня приехали голливудские продюсеры

Текст: Сусанна Альперина

Похоже, что нашу киноиндустрию ждет новый виток международных отношений. В Москву приехала делегация голливудских продюсеров - представителей крупнейших киностудий США. Мероприятие организовано "Ассоциацией продюсеров кино и телевидения" (АПКиТ) и "Российским экспортным центром" (РЭЦ), который всерьез взялся за продвижение отечественного контента за рубежом - достаточно посмотреть на работу РЭЦ в последние годы на международных кинофестивалях и рынках контента.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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В первый день визита голливудских продюсеров ключевым мероприятием Film in Russia FAM trip (так официально называется программа) стал круглый стол, за которым собрались американские гости и лидеры российского кино- и телепроизводства, в том числе, члены Ассоциации продюсеров. Встреча состоялась с участием директора департамента культуры правительства РФ Сергея Перова, руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского, председателя комитета по туризму Москвы Екатерины Проничевой. Обсуждали такие вопросы, как, например, инструменты финансового и административного стимулирования для российских и иностранных продюсеров, способы коллаборации между российской и американской киноиндустриями, роль Московской кинокомиссии в продвижении России за рубежом и другие.

На второй день, 16 ноября, намечена встреча представителей киностудий США с продюсерами кинокомпаний, входящих в АПКиТ, с целью обмена опытом и обсуждения взаимовыгодного сотрудничества. Следует отметить, что одним из главных вопросов, которые будут обсуждаться во время визита, станет организация системы рибейтов, в том числе и в российских городах. Это новая система, при которой кинематографистам возвращается часть средств, затраченных на производство проектов тем регионом, где ведутся съемки. В России такую опробовал, например, Калининград.

В составе делегации голливудских продюсеров:

1. Гленн Гейнор, президент Sony Innovation Studios, президент (Physical Production) Sony Screen Gems.

Screen Gems - одно из подразделений Sony Pictures. Специализируется на широком разнообразии жанрового кино от комедий до триллеров. Наиболее известные проекты компании за последние несколько лет - "Дорогой Джон", "Клятва", "Обитель Зла", "Поиск" (совместно с Тимуром Бекмамбетовым). Одной из главных разработок студии является система волюметрического сканирования пространства. Президент студии Гленн Гейнор очень заинтересован в сотрудничестве с российскими коллегами, и открыто говорит, что будет рад, если Москва станет первым городом-партнером новой технологии.

2. Джейк Роуз, Продюсер, Skylark Entertainment.

Будучи одним из самых опытных продюсеров в сфере кино- и телепроизводства, Джейк Роуз ранее занимал руководящие должности в Sony Television, а также Skydance Television (Skydance является постоянным партнером Paramount. На счету компании такие крупные проекты, как фильмы "Терминатор", "Миссия невыполнима", сериал "Острые предметы" и другие).

3. Келли Халстром-Максвелл, старший вице-президент, Amblin Partners.

Фото: Александр Щербак/ ТАСС
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Amblin Partners - киностудия, созданная Стивеном Спилбергом, при участии Universal Studios и ряда других партнеров. Является одной из крупнейших производящих компаний в США. Наиболее значимые фильмы за последние три года - "Первому игроку приготовиться", "Свет в океане", "Секретное досье", "Девушка в поезде" и другие. Именно Келли примет участие и в работе первого российского веб-маркета, о котором писала "РГ" - он состоится 18 ноября.

4. Джесс Коноплиа, президент Международной Ассоциации Кинокомиссий AFCI.

AFCI - Международная Ассоциация Кинокомиссий AFCI, объединяющая более 300 кинокомиссий по всему миру. AFCI активно помогает Московской кинокомиссии налаживать международные контакты.

5. Джон Орландо - старший вице-президент, Sony Crackle.

Отвечает за разработку и планирование программной сетки Sony Crackle - премиум-онлайн платформы Sony, доступной в 21 стране.

6. Карен Фаутс - старший вице-президент, Warner Brothers.

Карен на протяжении более чем 30 лет, отвечает за финансовую политику и оптимизацию экономики проектов компании, а также является одним из ведущих экспертов в индустрии в области систем стимулирования (рибейтов). Карен играла важную роль в финансировании таких проектов как "300 спартанцев", "Несносные боссы", "Великий Гэтсби", "Бэтмен против Супермена", "Безумный Макс", "Арго" и других проектов студии с мировым именем.

Кстати

Партнерами организации визита также выступают АНО "Русский Офис Кинокомиссий" (некоммерческая организация, созданная для привлечения зарубежных кинокомпаний на съемки фильмов, сериалов и рекламных роликов в России), ресурс "Realist Media", компания "Экспоконтент" (официальный представитель Reed Midem в России и странах СНГ). Инициативу поддерживают Московская кинокомиссия, кинокомпания KINODANZ и продюсерский центр "Блиц Фильм".

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