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В США найдена мертвой любовница рэпера Пи Дидди, актриса Ким Портер

Мировое кино
    16.11.2018, 16:08
Текст:   Олег Усков

Американская актриса, модель и продюсер Ким Портер, в течение тринадцати лет (с 1994 года) состоявшая в отношениях с топовым рэпером и бизнесменом Дидди (aka Пафф Дэдди, Пи Дидди, Шон Комбс) и родившая ему троих детей, найдена мертвой в своем доме в Лос-Анджелесе 15 ноября. Об этом сообщает вездесущий TMZ. Женщине было 47 лет.

По словам источника, накануне Портер рано отправилась спать, поскольку плохо себя чувствовала. А когда в четверг в полдень родственники попытались ее разбудить, артистка уже не реагировала. После чего и поступил звонок в экстренную службу.

Точная причина смерти Портер пока не названа. Есть версии - пневмония и грипп. Также рассматривается вариант, что модель могла подхватить что-то во время своей недавней поездки в Африку. Изначально звучала версия остановки сердца.

Никаких запрещенных веществ на месте не замечено.

Представитель Дидди также подтвердил смерть модели, выразил сожаление и призвал соблюдать право семьи его клиента на приватность в этот тяжелый час.

У Ким и рэпера трое общих детей - двадцатилетний сын Христиан и дочери-близнецы Джесси Джеймс и Д'Лайла. 

Портер и Дидди расстались в 2007 году, сохранив хорошие отношения, которые обоюдно поддерживали.

Ким Портер снялась в сериалах "Свободные леди", "Опасные, опасные игры", мюзикле "Мама, я хочу петь", драмедии "Братья" (дебют). Выступала кинопродюсером.

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