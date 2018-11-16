В "Доме И.С. Остроухова в Трубниках" начала работу выставка "Приключения Незнайки, или Жизнь Николая Носова", приуроченная к 110-летию знаменитого писателя.

Для многих в детстве истории о непоседе Незнайке или приключениях закадычных друзей Мишки и Кольки были настольными книгами. Те, кто родился в советское время, непременно испытают ностальгию при посещении этой уникальной и очень уютной по духу экспозиции. Потому что наверняка встретят здесь иллюстрации, которые запомнили и полюбили еще в детстве.

Первый зал выставки посвящен книгам о Незнайке, как одним из самых известных и любимых многими произведений Николая Носова. Здесь можно познакомиться с историей создания трилогии, увидеть первые издания, начиная еще с журнальных публикаций, и, конечно же, раритетные рисунки.

"Мы старались, естественно, подбирать редкие, первые издания, - отмечает куратор выставки Наталья Реброва. – В экспозиции совершенно удивительные, старые иллюстрации замечательных художников. Один из них Аминадав Каневский - у него представлена огромная серия к книге "Витя Малеев в школе и дома". Рядом - серия, созданная другим художником Генрихом Вальком. То есть можно посмотреть разные техники. Есть также работы Смирнова и Огородникова".

О жизни писателя и других его литературных героях повествуют материалы второго зала экспозиции. Здесь воссоздан фрагмент рабочего кабинета писателя со столом и личными вещами: пишущей машинкой, фотоаппаратом и семейными фотографиями.

Специально для самых маленьких посетителей организаторы позаботились об игровых зонах - это машина Незнайки и космическая ракета (макет из магнитной доски, воспроизведенный по рисунку Генриха Валька). А еще каждый сможет примерить шляпу Незнайки. Она "парит" под самым потолком. Чтобы спустить ее, прибегают к специальном механизму. Разместиться под шляпой можно целой семьей, такая она огромная.

В рамках выставки будут проводиться мастер-классы для детей и интерактивные экскурсии. Сама экспозиция будет работать по 10 февраля 2019 года.