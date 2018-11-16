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Вышел трейлер экранизации "Продкомиссара" Шолохова

НОВОСТЬ16.11.2018, 12:05
Текст:   Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ Предвестники Бури Фото: youtube.com/ Предвестники Бури
Фото: youtube.com/ Предвестники Бури

Трибунал совести в духе Владимира Сорокина и военный нуар - в трейлере короткометражной экранизации "Продкомиссара" М. Шолохова.

Над работой, которая создана по мотивам одноименного рассказа М. Шолохова из цикла "Донские рассказы", трудится группа энтузиастов во главе с режиссером Максимом Баралюком. Съемки проходили зимой при температуре ниже 30 градусов.

История разворачивается в 1921 году и посвящена окружному продкомиссару Бодягину, который, вернувшись спустя шесть лет в родную станицу, ищет своего отца. Он приходит в родной дом, который уже несколько лет заброшен. Дома он находит мальчика, у которого погибли родители и берет его под свою защиту.

Вскоре Бодягина ожидает сильный удар - его отец выступил против советской власти и власти поручают продкомиссару казнить своего родителя-предателя. Мужчина проходит через ненависть к себе и полное переосмысление своих прежних взглядов.

Однако спустя некоторое время продкомиссар получает шанс на искупление.

На данный момент съемки завершены и сейчас картина проходит этап постпродакшна. Для поддержки, написания саундтрека, качественной озвучки и т.д. осуществляется сбор средств.

Отметим, что "Продкомиссар", вместе с другими рассказами М. Шолохова "Коловерть" и "Червоточина", был превращен в 1970 году в художественный фильм "В лазоревой степи".

Премьера запланирована на 1 мая.

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