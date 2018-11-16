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Вышел трейлер фильма о полной девочке "Пышка" с Дженнифер Энистон

НОВОСТЬ16.11.2018, 12:17
Текст:   Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Мизогиния и бодипозитивный бурлеск - в трейлере комедийной драмы "Пышка".

Фото: youtube.com
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Режиссером выступила Энн Флетчер, известная своими духоподъемными мелодрамами "Шаг вперед", "Предложение", "Красотки в бегах" и т.д. Адаптированный сценарий, в основе которого лежит пубертатный роман 2015 года о преодолении своих комплексов за авторством писательницы Джули Мерфи, подготовила Кристин Хан (продюсер фильмов "Торт", "Жена путешественника во времени", "Отступники").

В центре истории окажется немодельных параметров добродушная девушка Уиллоудин Диксон (Даниэль МакДональд) по прозвищу Дамплин (в честь своей матери), для друзей просто Уилл, работающая в кафе быстрого питания. Она обожает Долли Партон и не особо переживает насчет шуток по поводу ее веса.

Ее мать (Дженнифер Энистон) в свое время была королевой красоты и теперь возглавляет местный конкурс по отбору самых красивых девушек.

Но однажды девушка решает побороть свои страхи и выступить на этом мероприятии в качестве протеста против своей матери. Это неожиданное решение приводит к целой волне последствий.

Премьера в РФ состоится 20 декабря.

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