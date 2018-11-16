Вышел трейлер российского ремейка фильма "Замерзшие"

Режиссер и сценарист Тигран Саакян готов представить дебют в большом кино - свое прочтение сюжета, рассказанного почти десять лет назад режиссером-сценаристом Адамом Грином в крайне недурной ленте "Замерзшие".

"Компания друзей поднимается в фуникулере, чтобы незабываемо встретить новогоднюю ночь на вершине горы. Ребята уже предвкушают, как под бой курантов и взрывы салютов они весело съедут вниз. Но приключение оборачивается настоящим кошмаром, когда в самый разгар праздника хлипкий вагончик застревает над пропастью", - это и есть сюжет. Над сценарной реализацией которого, помимо Тиграна, потрудился актер, сценарист и продюсер Денис Косяков (сериалы "Зайцев+1", "Остров").

В остальных ролях: Ирина Антоненко ("Дед Мороз: Битва магов"), Ингрид Олеринская ("Лондонград", "В Москве всегда солнечно"), Михаил Филиппов ("Пернатый муфлон"), Андрей Назимов ("Духless 2").

Премьера - 24 января.

"Замерзшие" (Frozen) Грина, автора, помимо прочего, слэшер-серии "Топор", вышли в 2010-м. Там четверо разнополых друзей застревают на канатно-кресельной дороге.