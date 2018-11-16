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16 ноября 2018 г.

Закон Забайкальского края от 15 ноября 2018 года № 1653-ЗЗК "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Забайкальском крае на 2019 год"

Дата подписания 15 ноября 2018 г.
Опубликован 16 ноября 2018 г.

Принят Законодательным Собранием Забайкальского края 24 октября 2018 года

Статья 1

В целях установления социальной доплаты к пенсии установить величину прожиточного минимума пенсионера в Забайкальском крае на 2019 год в размере 8846 рублей.

Статья 2

Настоящий Закон края вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Законодательного Собрания Забайкальского края И.Д.Лиханов

Временно исполняющий обязанности Губернатора Забайкальского края А.М.Осипов

 

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