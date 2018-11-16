Закон Забайкальского края от 15 ноября 2018 года № 1653-ЗЗК "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Забайкальском крае на 2019 год"

Принят Законодательным Собранием Забайкальского края 24 октября 2018 года
Статья 1
В целях установления социальной доплаты к пенсии установить величину прожиточного минимума пенсионера в Забайкальском крае на 2019 год в размере 8846 рублей.
Статья 2
Настоящий Закон края вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Председатель Законодательного Собрания Забайкальского края И.Д.Лиханов
Временно исполняющий обязанности Губернатора Забайкальского края А.М.Осипов
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